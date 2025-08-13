Наказание за нескошенные инвазивные растения ужесточат.





Райинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды обращает внимание жителей города и района на произрастание опасных растений вблизи домов, на клумбах и кладбищах. Не лишним будет напомнить, что золотарник канадский включен в Перечень видов растений, распространение и численность которых подлежат регулированию химическим способом. Для граждан также определен порядок регулирования произрастания борщевика Сосновского и иных видов инвазивных растений, их своевременного скашивания и удаления.

В группе вредных растений – борщевик Сосновского, золотарник канадский, эхиноцистис лопастный, конопля посевная, мак снотворный, робиния псевдоакация, клен ясенелистный и другие. Особенно опасны первые два. Размножаясь с угрожающей скоростью, они наносят ущерб не только здоровью человека, но и экологической среде.

В настоящее время подготовлены изменения в КоАП Республики Беларусь, пре-дусматривающие ответственность для граждан за выращивание инвазивных растений, а также непроведение работ по их удалению.