Такие непреходящие ценности, как патриотизм и любовь к семье, находятся на первом плане при воспитании детей. Это отметила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с председателем Белорусской ассоциации многодетных родителей Татьяной Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Семья — это самое главное у человека. Если ты счастлив в семье, ты можешь заниматься тем, к чему душа лежит», — отметила Наталья Кочанова.

Спикер подчеркнула трепетное отношение Президента к женщинам. Благодаря решению многих вопросов на государственном уровне матери могут спокойно воспитывать своих детей. Спикер подчеркнула трепетное отношение Президента к женщинам. Благодаря решению многих вопросов на государственном уровне матери могут спокойно воспитывать своих детей.

Вместе с тем, несмотря на бытовую устроенность, разнообразие продуктов питания, одежды и обуви, воспитание детей становится более сложным, считает председатель Совета Республики. Так, появляются новые тенденции и веяния, большой поток деструктивной информации поступает в еще неокрепшие души, головы детей. Поэтому патриотическое воспитание, любовь к семье, родине, друг другу — эти непреходящие истины и ценности выходят на первый план, уверена Наталья Кочанова. В этом направлении ведется работа совместно с православной церковью.

Председатель Совета Республики добавила, что государство поддерживает тренд на многодетные семьи. В этом году вновь пройдет форум, который призван показать роль счастливых семей в укреплении государства. Предполагается, что представители Белорусской ассоциации многодетных родителей примут непосредственное участие в этом мероприятии.

На встрече Наталья Кочанова напомнила, что Белорусская ассоциация многодетных родителей в этом году отмечает 30-летие. Спикер поздравила всех активистов ассоциации и адресовала слова признательности и благодарности за самый сложный в мире труд — воспитание детей.

Перед встречей, отвечая на вопросы журналистов о проблемных вопросах для многодетных семей, Татьяна Кравченко заметила, что многие из них уже решены. Например, жилищный вопрос. Многодетная семья в течение года после постановки на очередь получает предложение на строительство. Готовое жилье сдается с отделкой, что также важно.

Декретный отпуск длится три года, хотя во многих других странах этот период значительно короче. Причем все это время выплачивается существенное ежемесячное пособие. Действует программа семейного капитала, средства которого можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение, лечение и др.

Многодетные семьи получают матпомощь на подготовку детей-школьников к учебному году. Татьяна Кравченко согласна с тем, что за эти деньги ребенка полностью не собрать в школу, но самое необходимо приобрести можно.

Для многодетных семей очень много льгот. В частности, для детей из многодетных семей плата за пользование учебниками снижается на 50%.

«Куда ни посмотри — везде льготы для многодетных семей. Вспоминаю то время, когда наши дети росли. Мы таких преференций, конечно, не имели. Тем более время было очень непростое. А сейчас многодетные семьи очень хорошо живут. И дай бог, чтобы еще лучше жили», — добавила Татьяна Кравченко.

Наряду с этим она отметила такую проблему, как неготовность молодых семей к рождению детей. Семейные пары ставят в приоритет жилье, карьеру и только потом задумываются о детях.

Белорусская ассоциация многодетных родителей сейчас насчитывает около 4 тыс. многодетных семей из всех регионов республики. Волонтеры организации помогают многодетным в трудной ситуации, в том числе материально, сотрудничают со многими предприятиями. Вскоре будет проходить традиционное мероприятие для детей, идущих в первый класс. Затем последует Неделя родительской любви, по случаю которой планируется провести конкурс «Суперпапа».

Татьяна Кравченко также рассказала, что она является членом Национальной комиссии по правам ребенка. К ней обращаются не только многодетные родители, а разные семьи по всевозможным вопросам, в том числе опеки, жилья.

На встрече в Совете Республики были вручены благодарности активисткам ассоциации за проводимую работу. По словам спикера, они не просто пропагандируют многодетность и правильное воспитание детей, но и своим примером показывают, как это делать.