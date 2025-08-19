Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого глава Белого дома проинформировал лидера РФ о переговорах с Владимиром Зеленским и главами европейских стран. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, информирует ТАСС.

Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Он уточнил, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны и продолжался около 40 минут. «Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», — подчеркнул дипломат.

Трамп и Путин высказались за продолжение прямых переговоров между Москвой и Киевом, а также обсудили возможность повысить их уровень.

Путин в беседе с главой США отметил важность предпринимаемых им усилий по украинскому урегулированию. Лидеры двух стран договорились и дальше тесно контактировать по актуальнейшим вопросам, включая украинское урегулирование.

