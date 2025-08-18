В Беларуси предлагается передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта и туризма Национальному агентству по туризму. Этот вопрос стал одной из тем совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов, который рассматривают на совещании у Президента, стало государственное управление в сфере туризма. Совет Министров подготовил указ, который предусматривает передачу функций регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму. Агентство в свою очередь предлагается переподчинить напрямую правительству. Глава государства пригласил руководство Совмина, чтобы получить конкретные ответы на ряд вопросов.

Александр Лукашенко уточнил, что мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием указа, который пока еще не подписан.

«Какой практический механизм реализации заявленных целей: как, за счет чего отечественный туризм получит новый импульс для развития?» — спросил глава государства.

Президент напомнил, что на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму. «Беларусь (мы это знаем) — очень интересная страна для туристов. Но дело же не только в интересе. Сложилась такая ситуация (и даже сейчас, насколько я это вижу в средствах массовой информации), что свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше — невозможно. Но для того, чтобы было больше, Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) и другие предлагают создать новое министерство, как я говорил», — заметил Александр Лукашенко.

Чтобы увеличить приток туристов, продолжил глава государства, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. «Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — добавил Президент. Вместе с тем, заметил он, белорусы нередко выбирают отдых за границей, но речь преимущественно идет о тех странах, где есть выход к морю, а климат более жаркий.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. Глава государства также обозначил целый ряд других вопросов, которые дают более полное понимание планов развития отечественной туристической отрасли.

«Нельзя забывать про важнейшую составляющую — кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?» — спросил Президент.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением.

«Назрела необходимость кардинальных изменений форм и методов работы по развитию туризма как внутри страны, так и на внешних рынках», — констатировал глава государства.