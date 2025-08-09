Правила безопасного поведения вблизи водоемов напомнили в МВД, сообщает БЕЛТА.

«Летом многие стремятся провести свободное время вблизи водоемов. Чтобы отдых был приятным, а главное — безопасным, нужно соблюдать простые правила поведения», — подчеркнули в ведомстве.

Купаться необходимо в разрешенных и специально оборудованных местах. Следует обращать внимание на знаки и указатели. Нельзя заплывать за буйки и далеко от берега, нырять в незнакомых местах, купаться в темное время суток, а также в местах сильного течения. Если вы не уверены в своих плавательных навыках, лучше оставаться на мелководье. Заходить в воду можно только в трезвом состоянии. Нужно следить за личными вещами, не оставлять без присмотра и не доверять их прохожим.

«Родители, особое внимание уделяйте своим детям, не оставляйте их без присмотра. Постоянно объясняйте им правила поведения, рассказывайте об опасностях игр у водоемов», — подчеркнули в МВД.

Правоохранители напоминают, что за купание в запрещенных местах, распитие алкогольных напитков в зонах массового отдыха и на пляжах, а также появление в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Кроме того, стоянка механических транспортных средств ближе 30 м от береговой линии, а также парковка на зеленой зоне запрещены.