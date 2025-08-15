Председатель райисполкома Валентин Ундруль посетил Коммунаровскую школу и ознакомился с ходом работ по строительству многофункциональной спортивной площадки.

По словам директора учреждения образования Юрия Торгонского, на площадке дети смогут играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься другими видами спорта. На данный момент в игровой зоне уже уложен первый слой искусственного покрытия, установлено ограждение. Предстоит уложить второй и заасфальтировать беговую дорожку и дорожку для забега на 100 метров. Большинство работ выполняет ДРСУ-184.