Примечательно, что именно в самую жаркую и ответственную пору года для земледельцев – жатву машинно-тракторный парк сельхозпредприятий района пополнился 4 новыми зерноуборочными комбайнами. Один из них был передан в ОАО «Николаевка». Технику (GS12A1 PRO) доверили опытному механизатору Сергею Карпову, по словам которого машина работает исправно. Вместе с другими он занят на уборке овса. Его в хозяйстве посеяли более чем на 900 га.



Как отметила главный агроном Раиса Гречанкова, на утро 5 августа убрано 327 га, намолочено 857 тонн. Ранее завершили уборку озимого ячменя и рапса.

– Виды на урожай овса неплохие. Сделаем все возможное, чтобы убрать его в срок, – подчеркнула главный агроном. – Затем нам предстоит убирать рожь, тритикале и пшеницу. А осенью – кукурузу на 2611 га, из которых 550 га отведены на зерно, остальные – на силос.

Вместе с Сергеем Карповым на одном поле трудится его брат Дмитрий. А зерно, которое они и другие комбайнеры намолачивают, сушат на зерносушильном комплексе Виктор Походов и Николай Белоусов. Все звено механизаторов работает слаженно.