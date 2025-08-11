Беларусь и Челябинская область России торгуют ежегодно более чем на полмиллиарда долларов в год, но еще есть над чем работать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 августа на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, передает корреспондент БЕЛТА.

Как положительный факт двусторонних отношений глава государства отметил довольно значительный объем товарооборота — более чем полмиллиарда долларов за год. «Это хорошо. Но есть недочеты», — сказал Александр Лукашенко. Например, есть некоторое отставание по объему закупок БЕЛАЗов (по сравнению с прошлыми периодами). Это, по словам Президента, общая тенденция, поскольку деньги в России стали дорогими — ставки по кредитам и ключевая ставка остаются довольно высокими. «Это общая тенденция. Думаю, мы ее преодолеем», — сказал белорусский лидер.

«Есть над чем работать. Хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места», — подчеркнул глава государства.

За последние годы товарооборот между Беларусью и Челябинской областью показывал положительную динамику. Если в 2020 году он составлял $302,3 млн, то в 2024-м — $539,8 млн. С января по июнь этого года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил $230,8 млн. За последние годы товарооборот между Беларусью и Челябинской областью показывал положительную динамику. Если в 2020 году он составлял $302,3 млн, то в 2024-м — $539,8 млн. С января по июнь этого года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил $230,8 млн.

Основой белорусского экспорта стали шины, прутки из легированной и нелегированной стали, детали для тракторов и автомобилей, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки, сыры и творог, говядина и др. Челябинская область поставила в Беларусь профили и прокат из разных видов стали, изделия из камня или других минеральных веществ, арматуру для трубопроводов, ферросплавы и другие виды продукции.

