Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов сил специальных операций с профессиональным праздником — Днем десантников и сил специальных операций Вооруженных Сил, а также 95-летием со дня образования рода войск. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«В этот день мы чествуем воинов-десантников всех поколений, вписавших яркие страницы в героическую летопись советской и белорусской армий. В годы Великой Отечественной войны и в мирное время голубые береты с честью выполняли свой воинский долг, в том числе интернациональный, свято хранили верность присяге и своему народу», — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня солдаты и офицеры сил специальных операций достойно продолжают славные традиции воздушно-десантных войск. «Ежедневно решают боевые задачи по обеспечению военной безопасности государства, демонстрируют высокий профессионализм, силу духа, несгибаемый характер и твердую приверженность девизу «Никто, кроме нас». Убежден, вы никогда не подведете, будете одним из надежных гарантов мирного неба Беларуси и спокойствия всех ее жителей», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал военнослужащим и ветеранам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отечества.