Президент Беларуси Александр Лукашенко в Тяньцзине принимает участие в торжественном приеме в честь глав делегаций на саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

Главу белорусского государства приветствовали Председатель КНР Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань.

Мероприятие проходит в конференц-центре «Мэйцзян».

Как сообщалось, в международном форуме принимают участие более трех десятков лидеров стран и руководителей международных организаций. Часть из них приглашены председательствующей китайской стороной для участия в саммите в формате «ШОС плюс».

Беларусь стала полноправным членом ШОС немногим более года назад, и это первый саммит, в котором страна принимает участие уже в новом для себя статусе. В десятку стран-членов ШОС Беларусь входит вместе с Индией, Ираном, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном.

По прибытии всех высоких гостей состоялась совместная церемония фотографирования. В ходе нее справа и слева от белорусского Президента расположились Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Премьер-министр Индии Нарендра Моди.