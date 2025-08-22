Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня дает интервью Медиакорпорации Китая (China Media Group), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В качестве интервьюера выступает ведущая и корреспондент Цзо Юнь, которая специализируется на освещении международных новостей и политических тем.

Интервью организовано в преддверии крупных международных мероприятий в Китае — саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и глава белорусского государства.

Медиакорпорация Китая является государственной. Это один из крупнейших медиаконгломератов в мире. Подчиняется непосредственно Государственному совету КНР. Штаб-квартира находится в Пекине.

Корпорация включает 51 телевизионный канал, 23 диапазона радиочастот для вещания внутри Китая и программы на 44 языках для международной аудитории. На сегодня медиаресурсы CMG доступны в 143 странах и регионах мира.

Охват аудитории — свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами. Вещание ведется круглосуточно на пяти языках, включая русский.

С октября 2022 года гостями программы стали свыше 130 известных мировых политических лидеров.

Дипломатические отношения между Беларусью и КНР установлены 20 января 1992 года. В двух странах функционируют посольства. Генконсульства Беларуси открыты в китайских городах Шанхай, Гуанчжоу, Чунцин, специальном административном районе Гонконг.

Президент Беларуси 15 раз посещал Китайскую Народную Республику.