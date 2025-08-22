Европе следует включиться в процесс урегулирования украинского конфликта, а не разжигать его. Об этом, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко уверен, что в случае достижения серьезных договоренностей по украинскому конфликту Европа не сможет этому помешать. «Им надо к этому процессу как-то подключиться и сыграть свою роль», — считает белорусский лидер.

Многое зависит и от решений Дональда Трампа, добавил Александр Лукашенко. Если с участием США удастся достичь договоренностей между Россией и Украиной, у Европы останется два варианта: «Они (европейцы. — Прим. БЕЛТА) будут вынуждены или проглотить пилюлю, или пристроиться в хвост».

