Сильченко Станислав, учитель истории и обществоведения средней школы №1 г. Буда-Кошелево, член Молодежного совета при районном Совете депутатов:

– В своем интервью Александр Григорьевич Лукашенко вновь подтвердил ключевую позицию: Беларусь – за мир и диалог, но не ценой национальных интересов.

Главный посыл – конфликты нужно решать за столом переговоров, а не на поле боя. Президент подчеркнул, что затягивание войны в Украине лишь усугубляет ситуацию, и призвал стороны искать компромиссы. Однако его мирные инициативы – это не наивные призывы. Белорусский лидер ясно дал понять: страна не пойдет на сделки, которые поставят под удар ее суверенитет или союзнические обязательства.

При этом он открыт к диалогу со всеми, включая Запад. Но никаких «игр за спиной России» – только честные и прямые переговоры. Такой подход сочетает в себе гибкость дипломатии и жесткость в защите национальных интересов.

Президент выступает за мир, но не любой ценой. Его позиция – урегулирование через силу аргументов, а не аргументы через силу.