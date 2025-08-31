Президент Беларуси Александр Лукашенко и Председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Тяньцзине, где 31 августа — 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА. Александр Лукашенко в начале встречи отметил колоссальные темпы развития Китая. «Вы просто молодцы — гигантское развитие Китайской Народной Республики! Организация, дисциплина, все по месту, никто зря нигде не ходит. Люди занимаются конкретным делом. Я в этом вижу большой успех вашего государства и большой успех вашего руководства, ваших коллег в Китае», — подчеркнул белорусский лидер. Беларусь перенимает китайский опыт и учится по многим направлениям — от военно-промышленного комплекса до производства товаров народного потребления.

«Я вас поздравляю, что вы по-китайски мудро, аккуратно, без революций и потрясений ведете свою страну к той цели, которую вы определили», — добавил Александр Лукашенко. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что китайско-белорусские отношения всепогодного и всестороннего стратегического партнерства развиваются на высоком уровне. «В июне мы с вами встретились в Пекине, решили и дальше углублять многоплановое двустороннее сотрудничество. Предлагаем на основе плодотворных результатов, достигнутых в рамках годов сотрудничества в области науки, технологий и инноваций, сосредоточиться на развитии производительных сил нового качества в интересах развития наших стран», — заявил Председатель КНР. Он также подчеркнул готовность вместе с белорусскими партнерами претворять в жизнь подлинную многосторонность ради мира, развития, сотрудничества и всеобщего выигрыша во всем мире.

Как сообщалось ранее, в ходе нынешнего рабочего визита главы государства отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества. В 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических», — сказал глава государства в интервью Медиакорпорации Китая в преддверии визита.