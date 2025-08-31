- «Подлинная дипломатия XXI века». Лукашенко про доверительный диалог Минска и Пекина
Между странами успешно реализуется программа совместных технологических проектов, направленная на модернизацию промышленности и углубление кооперации в сферах инноваций и цифровой экономики. Плодотворно развивается сотрудничество в области устойчивого развития, включая реализацию повестки дня ООН на период до 2030 года. Так, при поддержке китайской стороны реализуется первый проект в рамках Инициативы по глобальному развитию, осуществляемый при содействии Фонда глобального развития и сотрудничества Юг — Юг правительства КНР. Это «Охрана лесов Беларуси» — комплексная инициатива по обеспечению готовности к предотвращению и реагированию на пожары на местном уровне.
«Беларусь и в дальнейшем готова плотно работать с китайской стороной по нескольким ключевым направлениям», — заверил Президент, перечислив некоторые из них.
Это, например, углубление симбиоза национальных стратегий развития, наращивание взаимодействия в областях цифровой экономики, логистики, высоких технологий, а также поиск новых путей для расширения торгово-экономической интеграции. Будет продолжено совершенствование механизмов межправительственного сотрудничества для повышения эффективности координации и реализации крупных проектов, обеспечения их полного соответствия общим стратегическим интересам сторон.
Особый акцент будет сделан на инновациях и передовых технологиях как ключевом драйвере роста экономики. «Мы уже провели совместно так называемые Годы сотрудничества в областях науки, технологий и инноваций. И запланировали уделить дополнительное внимание промышленной кооперации», — отметил глава государства.
Кроме того, планируется расширять гуманитарные и культурные обмены, укрепляя взаимопонимание и доверие между народами Беларуси и Китая. Ведь народная дипломатия — самая прочная основа для долгосрочного развития двусторонних отношений.