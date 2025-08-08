То, что возделывать озимый рапс выгодно и этим в Беларуси нужно заниматься, дело уже решенное. Культура позволяет получать очень полезное масло (по производству которого Беларусь уже занимает, по разным данным, 5 или 6 место в мире) и белок для нужд животноводства. Плюс на полях после возделывания рапса отлично растут зерновые культуры, поэтому его называют «предшественником».

Сейчас озимый рапс возделывается на площади 370 тыс. га и на 48 тыс. га — яровой рапс. Специалисты говорят, что для Беларуси это культура настоящего и будущего. Если в 1980-х годах ее вообще не возделывали в стране, а потом, по оценке иностранных экспертов, считали, что для нее пригодна лишь небольшая часть почв, то сейчас благодаря разработанной у нас технологии возделывания, поддержке государства и лично Президента озимый рапс успешно занимает все больше и больше посевных площадей.

Теперь остается усовершенствовать технологии и сорта. Президент поинтересовался, как идет работа над отечественными гибридными сортами рапса. Как пояснила заведующий отдела масличных культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию Ядвига Пилюк, в стране стараются выдерживать пропорцию использования семян своих и импортных 80/20. Александр Лукашенко ориентирует на наращивание доли собственных семян и улучшение их качество. За последние 10 лет созданы 30 сортов рапса, спрос на них большой — продано 110 т семян и это в условиях жесткой конкуренции с более чем 20 крупнейшими фирмами мира.

«Нам надо миллион получить точно — маслосемян (в этом году. — Прим. БЕЛТА)», — поставил задачу Александр Лукашенко по урожаю озимого рапса.

«В этом году мы его получим, валовый сбор. Будем смотреть, как добавит нам яровой рапс», — уточнила Ядвига Пилюк. Специалист пояснила, что в этом году для озимого рапса очень сложные погодные условия, тем не менее, по прогнозам, удастся собрать не менее миллиона тонн рапса, но это общий валовой сбор, а маслосемян будет немного меньше. Хотя в прошлом году урожай именно маслосемян был 1 млн т.

«Нам бы на этом удержаться», — ориентировал Президент на показатели прошлого года.