Президент Беларуси Александр Лукашенко отвел срок до 1 января на создание эффективной системы торгового обслуживания по всей стране, и прежде всего в сельской местности. Об этом глава государства заявил на совещании об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

«По торговле должна быть система», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в Беларуси есть регионы (области и город Минск), районы, более 1400 агрогородков, крупные деревни. Все они расположены вдоль основных дорог. Есть и маленькие хуторки и деревеньки, которые называют неперспективными. Но там живут 7-10 человек, в основном пожилого возраста, но которые в свое время создавали страну, обратил внимание белорусский лидер.

«Вот исходя из этого вы должны выработать систему обслуживания людей. У вас 1 января срок», — поставил задачу Президент.

Он отметил, что важно обеспечить ассортимент. «И цены. Главное — цены (должны быть справедливыми и приемлемыми. — Прим. БЕЛТА)», — подчеркнул глава государства.