Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил хорошую работу крестьян в этом году, несмотря на сложные погодные условия и сжатые сроки уборочной и посевной кампаний. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства подробно доложили о ходе уборочной кампании в целом по стране и в отдельных регионах. К настоящему времени, по данным Минсельхозпрода, убрано зерновых и зернобобовых с 91% площадей и намолочено 8,4 млн т зерна с учетом рапса. С учетом вклада фермерских хозяйств в Беларуси планируется в этом году выйти на урожай в 9 млн т зерновых (без кукурузы). Александр Лукашенко поинтересовался, как справляются с уборкой в Витебской области и достаточно ли там техники, особенно принимая во внимание особую ситуацию этого года, когда из-за погодных условий в АПК спрессовались в одно время и посевная кампания озимых культур, и уборочная. Президента заверили, что Витебская область по большому счету справляется.

Лукашенко: важно не только убрать урожай картофеля, но и сохранить его

Лукашенко назвал урожай на полях достойным, несмотря на непростой год

Отдельное внимание глава государства заострил на культуре земледелия в Минской области, особенно в районе Березино, где остаются нераспаханными и неухоженными большие участки земли. «Впечатление жуткое, — сказал Александр Лукашенко. — Поля вообще непаханые остались. Как я говорю, не влезть. Опять хмызняком зарастут и мы героически будем тратить деньги на мелиорацию, чтобы их привести в порядок. Поэтому я вам советую от дороги подальше на 3-5 километров отъехать и посмотреть, что там творится».

Президент также ориентировал на то, чтобы завершать по всей стране посевную по озимому рапсу (в этом году кампания из-за погоды сместилась по срокам и частично совпала с уборочной). «В этом году почти в срок посеяли. В те годы я видел: неделю, 10 дней, могли до середины сентября сеять. А в этом году… Сжатые сроки… И вообще в этом году крестьяне работают хорошо (по сравнению с теми годами). Понятно, есть и хорошие, и плохие, но в целом посмотреть — работают неплохо», — сказал глава государства.

Подробный разговор о ситуации с урожаем овощей в этом году состоялся у Президента с главой КФХ «Диана» Шкловского района Владимиром Малиновским. По словам фермера, урожай будет неплохой и точно не ниже уровня прошлого года. Тем более что по просьбе местных властей посевные площади под эту культуру в нынешнем году были увеличены в полтора раза. Кроме того, качество картофеля сейчас значительно лучше, так как было больше осадков. Это фермерское хозяйство на 100% выполняет доведенный госзаказ по овощам (но в их общем объеме это небольшая доля), а остальное уходит на экспорт и закладывается на хранение, для чего есть автоматизированное современное овощехранилище.