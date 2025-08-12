Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 августа подписал указ №302 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом предусматривается призвать в сентябре — ноябре 2025 года на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку.

Принятие указа позволит республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву граждан на срочную военную службу и службу в резерве.

Одновременно указом предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки.