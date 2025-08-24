Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Жить рядом в мире и согласии издревле было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные совместной исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой», — говорится в поздравлении.

«Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев, — отметил Александр Лукашенко. — Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями».

«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — подчеркнул глава государства