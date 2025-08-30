Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику, сообщает БЕЛТА.

День накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине, и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай. Президент прибыл в город Тяньцзинь, где 31 августа — 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.

О важности для Беларуси быть в «шанхайской семье»

Нынешний саммит станет крупнейшим за всю историю объединения. К слову, Беларусь в качестве полноправного члена организации присоединилась к ШОС на прошлогоднем саммите.

В настоящее время членами ШОС являются 10 государств. Это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Как рассказали БЕЛТА в пресс-службе Президента Беларуси, Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри «шанхайской семьи», обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.

Как ожидается, в числе наиболее важных документов главы государств примут Тяньцзиньскую декларацию и утвердят стратегию развития ШОС на предстоящие 10 лет — до 2035 года. Кроме того планируется рассмотреть ряд других вопросов в сферах безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, принять соответствующие решения, совместные заявления и подписать межгосударственные соглашения.

Президент Беларуси также примет участие в саммите в формате «ШОС плюс». К участникам заседания присоединятся руководители государств-наблюдателей, международных организаций, высокие гости, приглашенные председательствующей китайской стороной. Всего более трех десятков глав государств и руководителей международных организаций.

В опубликованном накануне визита интервью Медиакорпорации Китая Александр Лукашенко рассказал, как он оценивает членство Беларуси в Шанхайской организации сотрудничества.

«Это очень важно для нас — как вы сказали, быть в этой семье, — заявил глава государства. — Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье».

Александр Лукашенко подчеркнул, что членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны.

«У нас есть сильная валюта, юань, на который сегодня ориентируются очень многие страны, и мы в том числе. У нас уже расчетов в юанях больше, чем в долларах. Это связано и с теми санкциями, которые ввели бездумно Соединенные Штаты Америки. Рупия, российский рубль в том числе — это сильные валюты. Поэтому и в финансовом отношении мы имеем определенную мощь. Экономически, политически — без стран ШОС не может быть решен ни один из вопросов», — уверен глава государства.

Александр Лукашенко также привел данные, согласно которым абсолютное большинство белорусского товарооборота и экспорта приходится именно на страны ШОС. На площадке объединения обсуждаются различные проблемы и перспективы.

«Это очень почетно (быть членом ШОС. — Прим. БЕЛТА), но и очень полезно для нашей экономики и промышленности. Особенно для промышленности. Мы в Китае получаем все то, что мы покупали раньше на Западе: и двигатели, и гидравлика, и комплектующие для наших автомобилей», — привел одно из направлений сотрудничества Президент.

Александр Лукашенко заявил, что выступает за более быстрое движение по пути развития сотрудничества в рамках ШОС. «Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта», — сказал он.

Об ожиданиях от парада в Пекине

По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Президент Беларуси будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.

Глава белорусского государства уже присутствовал на аналогичных мероприятиях по случаю 70-летия памятных дат. В уже упомянутом интервью его спросили, есть ли в этот раз у него особые ожидания.

«Я хочу спустя 10 лет увидеть, чего вы достигли в военном отношении, обороноспособности Китая, и сравнить с тем, что было 10 лет назад, — сказал белорусский лидер. — Тогда было очень сильно, очень мощно. Вы показали самое передовое оружие. Думаю, что наши ожидания Си Цзиньпин удовлетворит и не подведет нас. Он покажет все самое передовое, что вы имеете сегодня в Китайской Народной Республике».

О двусторонней повестке во время визита

Дни пребывания Президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами — главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества, информирует пресс-служба главы государства.

В интервью Александр Лукашенко рассказал, что по многим вопросам Беларусь учится у Китая и перенимает опыт: «Я убежденный человек, что к Китаю надо не просто присматриваться, а надо некоторые вещи брать и переносить в свою реальность».

В 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических», — сказал глава государства.

При этом, обратил внимание Александр Лукашенко, у Беларуси и Китая нет никаких проблем и разногласий: «Если надо согласовать какой-то вопрос, принять совместное решение, поддержать друг друга, достаточно одного звонка из Пекина в Минск или наоборот. И мы обо всем договоримся в течение нескольких минут».