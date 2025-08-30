День накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине, и прямо оттуда с аэродрома в Болбасово направился в Китай. Президент прибыл в город Тяньцзинь, где 31 августа — 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества.
В настоящее время членами ШОС являются 10 государств. Это Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Как рассказали БЕЛТА в пресс-службе Президента Беларуси, Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании Совета глав государств ШОС озвучит предложения белорусской стороны по дальнейшему развитию многопланового сотрудничества внутри «шанхайской семьи», обозначит ключевые вопросы, требующие усиленного внимания.
«Это очень важно для нас — как вы сказали, быть в этой семье, — заявил глава государства. — Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье».
Александр Лукашенко подчеркнул, что членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны.
«У нас есть сильная валюта, юань, на который сегодня ориентируются очень многие страны, и мы в том числе. У нас уже расчетов в юанях больше, чем в долларах. Это связано и с теми санкциями, которые ввели бездумно Соединенные Штаты Америки. Рупия, российский рубль в том числе — это сильные валюты. Поэтому и в финансовом отношении мы имеем определенную мощь. Экономически, политически — без стран ШОС не может быть решен ни один из вопросов», — уверен глава государства.
Александр Лукашенко также привел данные, согласно которым абсолютное большинство белорусского товарооборота и экспорта приходится именно на страны ШОС. На площадке объединения обсуждаются различные проблемы и перспективы.
«Это очень почетно (быть членом ШОС. — Прим. БЕЛТА), но и очень полезно для нашей экономики и промышленности. Особенно для промышленности. Мы в Китае получаем все то, что мы покупали раньше на Западе: и двигатели, и гидравлика, и комплектующие для наших автомобилей», — привел одно из направлений сотрудничества Президент.
Александр Лукашенко заявил, что выступает за более быстрое движение по пути развития сотрудничества в рамках ШОС. «Может быть, уже давно надо было создать свою валюту для международных расчетов. Может, это будет юань, может быть, какая-то другая общая валюта», — сказал он.
По приглашению руководства КНР 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Президент Беларуси будет присутствовать на параде, который пройдет на площади Тяньаньмэнь.
Глава белорусского государства уже присутствовал на аналогичных мероприятиях по случаю 70-летия памятных дат. В уже упомянутом интервью его спросили, есть ли в этот раз у него особые ожидания.
«Я хочу спустя 10 лет увидеть, чего вы достигли в военном отношении, обороноспособности Китая, и сравнить с тем, что было 10 лет назад, — сказал белорусский лидер. — Тогда было очень сильно, очень мощно. Вы показали самое передовое оружие. Думаю, что наши ожидания Си Цзиньпин удовлетворит и не подведет нас. Он покажет все самое передовое, что вы имеете сегодня в Китайской Народной Республике».
Дни пребывания Президента Беларуси в Китае также будут наполнены переговорами с коллегами — главами государств. Отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества, информирует пресс-служба главы государства.
В 2022 году уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. «Мы это видим, поскольку это воплощается в нашем сотрудничестве, прежде всего в области экономики. Что касается политики, дай бог, чтобы наша экономика, наши экономические и финансовые отношения доросли до уровня политических», — сказал глава государства.