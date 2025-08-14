Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения 14 августа, произвел кадровые ротации в руководстве четырех министерств, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства согласовал назначение Елены Богдан первым заместителем министра здравоохранения. До этого она работала заместителем государственного секретаря — членом Посткома Союзного государства (в 2023-2025 годах).

Иван Вежновец по решению Президента сменит работу в должности первого замминистра в одном министерстве на другое. Вместо Министерства антимонопольного регулирования и торговли — Министерство экономики.

На должность заместителя министра связи и информатизации согласован директор ОАО «Гипросвязь» Антон Алексеев.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия появятся два новых замминистра — Виталий Кулак (до настоящего времени — председатель Каменецкого райисполкома) и Александр Яковчиц (являлся зампредседателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром»).

Кроме того, главой государства согласован новый директор Департамента государственных знаков Министерства финансов. Им стал Виталий Гармашук, работавший начальником главного управления финансов и тыла центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз.