Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов строительного комплекса страны с Днем строителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Из года в год строительная отрасль Беларуси демонстрирует высокие результаты, сохраняя статус одного из основных драйверов экономики. Это общая заслуга огромного коллектива, — отметил глава государства. — Наши талантливые архитекторы, профессиональному объединению которых в этом году исполняется 90 лет, из поколения в поколение передают лучшие традиции национального зодчества, создавая настоящие шедевры и уникальные имиджевые объекты — мемориалы и памятники, прекрасные культовые сооружения и целые кварталы с необычной застройкой».

Президент также подчеркнул: «Трудолюбивые белорусские строители воплощают в жизнь самые креативные идеи и пишут рукотворную историю государства: активными темпами возводят жилье, здания социальной инфраструктуры, современные производства, внедряют инновационные технологии и оригинальные конструкторские решения. Квалификация работников предприятий строительных материалов и качество выпускаемой ими продукции высоко ценятся как в стране, так и за ее пределами».

Александр Лукашенко выразил убежденность, что союз творческих идей, профессионального мастерства и железобетонной надежности позволит и дальше реализовывать амбициозные проекты и решать сложные задачи.

Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, жизненной энергии и новых достижений во благо Беларуси.

Поздравление Президента Беларуси с Днем строителя