Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА. «Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе», — подчеркнул белорусский лидер.

Как докладывают Президенту чиновники, сейчас дома в сельской местности под дачу или для постоянного проживания все чаще стали покупать горожане и, что особенно ценно, молодые семьи. «Дай бог, чтобы это было так, что горожане начали покупать дома в сельской местности в разных селах, деревнях и так далее», — сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что для жителей деревень закрытие, например, стационарного магазина — это событие, которое порождает массу проблем. «Естественно, что в XXI веке потеря возможности купить самое необходимое вызывает закономерные претензии, — подчеркнул глава государства. — Еще раз повторяю: закрытие магазина в деревне — это сродни большой проблеме для тех людей, которые там проживают».