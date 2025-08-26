Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы должны принять все решения для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь наших людей, и прежде всего на селе», — подчеркнул белорусский лидер.
Как докладывают Президенту чиновники, сейчас дома в сельской местности под дачу или для постоянного проживания все чаще стали покупать горожане и, что особенно ценно, молодые семьи. «Дай бог, чтобы это было так, что горожане начали покупать дома в сельской местности в разных селах, деревнях и так далее», — сказал Александр Лукашенко.
Президент обратил внимание, что для жителей деревень закрытие, например, стационарного магазина — это событие, которое порождает массу проблем. «Естественно, что в XXI веке потеря возможности купить самое необходимое вызывает закономерные претензии, — подчеркнул глава государства. — Еще раз повторяю: закрытие магазина в деревне — это сродни большой проблеме для тех людей, которые там проживают».
Александр Лукашенко обратил внимание, что для человека неважно, чей объект закрылся — частного предпринимателя, коммунальной собственности или системы потребкооперации. Поэтому правительству и облисполкомам еще раз было указано, что нужна эффективная система обслуживания в масштабах страны, которая должна стать гарантом качества и социальной ответственности торговли перед людьми.
«Исходя из представленного мне доклада правительства, выводы такие (как обычно): все идет по плану, население обслуживается на должном уровне, но сдерживают развитие торговли некоторые регуляторные барьеры. Интересно, что ж это за «матерное» слово? Опять регуляторика не работает. Вы, вообще-то, хочется спросить, сами, кто писал, понимаете, что вы пишете? Это, по-вашему, главные помехи для работы сельских магазинов? — поставил вопрос глава государства. — Я бы хотел знать, кто вам устанавливает эти барьеры — регуляторики, и почему они еще не ликвидированы. По вашим же данным, реализуется несколько страновых концепций, стратегий и планов для сельских жителей. Так почему такие проблемы и недовольство населения?»
В числе участников совещания у главы государства руководители правительства, Совета Республики и Палаты представителей, Администрации Президента, Комитета госконтроля, облисполкомов и Минского горисполкома, Белстата, МАРТ, Минэкономики и Белкоопсоюза.