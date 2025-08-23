Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики страны со 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником — Днем работников государственной статистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
«Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране, — отметил глава государства. — Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов».
Президент выразил особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником — Днем работников государственной статистики.
Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране.
Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов.
Выражаю особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.
Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь.
Александр Лукашенко,
23 августа 2025 года.