Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов государственной статистики страны со 105-летием со дня образования органов государственной статистики и профессиональным праздником — Днем работников государственной статистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Ваш труд всегда был и остается основой для стратегического планирования и определения ключевых направлений государственной политики, гарантом достоверности и прозрачности всех информационных потоков в стране, — отметил глава государства. — Благодаря вашей работе мы получаем точные и объективные данные, необходимые для реализации социально-экономических инициатив и улучшения качества жизни белорусов».

Президент выразил особую признательность ветеранам статистики, которые передают молодому поколению знания и бесценный опыт.

«Убежден, что ваш коллектив и впредь будет соответствовать самым высоким стандартам, сохраняя традиции честности и преданности своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых профессиональных достижений в интересах Республики Беларусь», — отметил Александр Лукашенко.

Поздравление Президента с Днем работников государственной статистики