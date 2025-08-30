О доплате к пенсии для лиц, выполнявших интернациональный долг в Республике Афганистан, информирует управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома.





Право на повышение пенсии в размере 250 процентов минимального размера пенсии по возрасту (с 01.08.2025 – 304,83 руб.) предоставлено военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившим службу в составе действующей армии либо принимавшим участие в боевых действиях при выполнении интернационального долга (п. «б» ст. 68 Закона «О пенсионном обеспечении»).

Данной категории также предоставлена льгота по исчислению периодов службы (один месяц службы за три месяца) за периоды выполнения интернационального долга в Республике Афганистан (ст. 52 Закона).

Документом, подтверждающим право на вышеперечисленные льготы, являются: справка о прохождении военнослужащими военной службы в составе действующей армии (флота) либо участии в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей на территории других государств (форма справки утверждена постановлением Минобороны Республики Беларусь от 29.06.2010 №26); удостоверение соответствующего образца о праве на государственные социальные льготы, права и гарантии, установленные законодательством Беларуси для ветеранов боевых действий на территории других государств.