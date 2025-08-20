Профессиональное образование дети с особенностями психофизического развития (ОПФР) могут получать и на дому. Об этом на круглом столе «Развитие инклюзивного образования в Беларуси. Подготовка педагогических кадров» в пресс-центре БЕЛТА рассказала консультант отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Минобразования Людмила Мордович, передает корреспондент БЕЛТА.





«Образовательный процесс для детей с особенностями психофизического развития в колледжах может осуществляться как в обычной учебной группе, так и в учебной группе только для лиц с ОПФР, и может быть организован на дому. При любой форме обучения для обучающихся из числа лиц с ОПФР в колледжах создаются специальные условия. Перечень доступных квалификаций для выпускников учреждений общего среднего образования с интеллектуальной недостаточностью определен Общегосударственным классификатором и содержит 18 специальностей, включая 40 квалификаций, например маляр, овощевод, плотник, столяр, цветовод, швея», — пояснила Людмила Мордович.

Консультант отметила, что одним из принципов государственной политики в сфере образования является принцип инклюзии, который обеспечивает равный доступ к получению образования для всех обучающихся с учетом разнообразия особых индивидуальных потребностей и возможностей. «В том числе с учетом его здоровья. Это предусмотрено ст.2 Кодекса об образовании, — сказала она. — Таким образом, у нас ребята с особенностями психофизического развития имеют равные права наряду со всеми обучающимися. У нас в стране создана многовариантная система обучения и воспитания данной категории обучающихся».

«У детей с особенностями психофизического развития есть все возможности после окончания школы, чтобы получить профессию. Все зависит только от состояния здоровья. Любой абитуриент проходит медицинскую комиссию, где определяют состояние его здоровья. Ребята с особенностями психофизического развития получают еще и заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии (МРЭК), где определяется перечень возможных для них профессий, которые они могут освоить. Отсюда и нужно отталкиваться, кем можно стать», — подчеркнула Людмила Мордович.

Кроме того, Кодексом об образовании утверждено право на социальную стипендию, которая назначается тем, кто получает профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование. «Предоставляется также возможность проживания в общежитиях, а плата за пользование жилым помещением не взимается с детей-инвалидов (до 18 лет) I и II групп», — добавила консультант.

«Бывает и такое, что человек учился, а потом возникли проблемы со здоровьем, которые не позволяют дальше учиться, а впоследствии работать по данной специальности. Или же отучился и не приступил к работе из-за проблем со здоровьем. Тут возникает вопрос о возмещении средств, затраченных на получение образования. Так вот, согласно ст.78 Кодекса об образовании, люди с инвалидностью освобождаются от возмещения затрат на обучение», — пояснила Людмила Мордович.