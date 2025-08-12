Когда отец нескольких детей может взять больничный по уходу за ребенком во время декрета мамы, рассказали в Минтруда, сообщает БЕЛТА.



Если мама ухаживает за ребенком до 3-х лет, то действуют следующие правила. В случае, если старший заболел и находится дома, папе выдадут лишь справку о временной трудоспособности, она не оплачивается. А если старший ребенок находится с мамой в больнице, папе полагается полноценный больничный лист. Его выдадут, если заболеют оба ребенка и мама будет находиться с младшим в стационаре или в ситуации, при которой ее саму госпитализируют.