За полгода сотрудниками МВД пресечена деятельность более 25 интернет-наркошопов. Об этом на пресс-конференции рассказал старший инспектор по особым поручениям отдела по организации работы инспекций по делам несовершеннолетних УП ГУОПП МВД Роман Бардеев, передает корреспондент БЕЛТА.

«За первые шесть месяцев 2025 года сотрудники МВД пресекли деятельность более 25 интернет-наркошопов, ограничили доступ почти к 80 сайтам, на которых размещалась реклама наркомаркетов», — рассказал Роман Бардеев.

Важно понимать, что почти все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков несовершеннолетними, совершаются с помощью интернета. В Сети злоумышленники под предлогом быстрого и легкого заработка вовлекают подростков в преступный бизнес в роли курьеров или трафаретчиков. «Участники преступных схем вербуют школьников с помощью веерной рассылки или личных сообщений в популярных соцсетях и мессенджерах. Также преступники откликаются на публикации о поиске работы. Кураторы обещают школьникам легальность, безопасность и большой заработок. При этом, как показывает практика, продолжительность «карьеры» закладчика наркошопа — от одного дня до трех недель», — резюмировал старший инспектор.