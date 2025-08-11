В один из майских дней жителя одного из сельских населенных пунктов Буда-Кошелевского района ждал неприятный сюрприз: вместо окна в его доме зияла дыра.

Неизвестный вынул стекло из рамы и похитил портативную колонку. О случившемся сельчанин сообщил в милицию.

Специалист Государственного комитета судебных экспертиз изъял след обуви, оставленный рядом с местом проникновения, и на вынутом стекле три следа рук.

Тень упала на жителя той же деревни. В ходе проведения трасологической экспертизы удалось установить, что след, найденный на месте преступления, совпадает со следом обуви подозреваемого.

Дактилоскопическая экспертиза также подтвердила совпадение. Стекло из рамы вынул этот же человек.

Сельчанина приговорили к шести месяцам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Приговор суда не вступил в законную силу.

Государственный комитет судебных экспертиз