Министерство иностранных дел рекомендует гражданам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом. Внешнеполитическое ведомство Беларуси выступило с такой рекомендацией после появившейся в СМИ информации о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании, сообщает БЕЛТА.

«Посольство Беларуси в Мадриде находится в контакте с правоохранительными органами Испании. При подтверждении данных СМИ и необходимости белорусам будет оказана всесторонняя консульско-правовая помощь. МИД Беларуси в свою очередь в очередной раз рекомендует гражданам проявлять осторожность при поиске работы за рубежом, проверять сведения о работодателях и условиях трудоустройства», — обратили внимание в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что посольства и консульства Беларуси готовы оказывать помощь и поддержку белорусам, оказавшимся в сложной ситуации за границей.

«В каждой стране аккредитации наших дипмиссий действует телефон экстренной связи для граждан Республики Беларусь. Перед любой поездкой за границу, независимо от ее целей, советуем уточнить расположение ближайшего посольства или консульства Беларуси и сохранить их контактные данные, чтобы в случае необходимости оперативно связаться с дипломатами», — порекомендовали в МИД.

В министерстве отметили, что ответственная подготовка к поездке и знание, куда обратиться за помощью, — залог безопасных путешествий и благополучного возвращения на родину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся производством и распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. Сообщалось, что в результате операции освобождены 18 человек разных национальностей, включая граждан Беларуси, Китая и Вьетнама, которых заставляли работать в нечеловеческих условиях.