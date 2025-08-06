Мингорисполком и облисполкомы проведут 9 августа прямые телефонные линии, сообщает БЕЛТА.

С 9.00 до 12.00 телефонные линии проведут:

  • первый заместитель председателя Брестского облисполкома Городецкий Дмитрий Николаевич (80162269926);
  • заместитель председателя Витебского облисполкома Дурнов Вячеслав Викторович (80212222222);
  • заместитель председателя Гомельского облисполкома Пантюхова Ксения Александровна (80232331237);
  • заместитель председателя Гродненского облисполкома Болтрик Андрей Георгиевич (80152735644);
  • первый заместитель председателя Минского облисполкома Сысоев Василий Васильевич (80175004160);
  • заместитель председателя Могилевского облисполкома Денгалев Геннадий Иванович (80222501869);
  • председатель Минского горисполкома Кухарев Владимир Евгеньевич (80172224444)