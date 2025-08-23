В рамках визита вместе с первым заместителем председателя облисполкома Дмитрием Петрожицким глава ведомства побывал в КСУП «Агрокомбинат «Холмеч» и СПК «50 лет Октября», где наградил лучших участников жатвы.

«Благодаря таким работникам в этом году мы вырастили хороший урожай, в Беларуси уже намолочено более восьми миллионов тонн зерна с учетом рапса», — подчеркнул Юрий Горлов.

Также министр посетил молочно-товарный комплекс на 1000 голов в Холмече и оценил построенный силами хозяйства профилакторий для содержания телят до трех месяцев. Юрий Горлов отметил, что такие объекты должны появиться на всех МТК.

Гомельщина официально