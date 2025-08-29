Система общего среднего образования готова к приему учащихся 1 сентября. Об этом журналистам заявила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

До начала нового учебного года остались считанные дни. «Система общего среднего образования готова к качественной организации образовательного процесса, к приему учащихся 1 сентября. Будут функционировать более 2,6 тыс. учреждений общего среднего образования. Если быть более точными, то это 2629 учреждений Министерства образования, 17 учреждений иных ведомств — Суворовское училище, специализированные лицеи МВД, специализированный лицей МЧС, училища олимпийского резерва, гимназии-колледжи искусств, которые входят в подчинение Министерства культуры. Также в числе учреждений общего среднего образования шесть частных школ», — рассказала Ирина Каржова.

Планируется, что к занятиям приступит около 1 млн 50 тыс. учащихся. В том числе за парты сядет около 90 тыс. первоклассников.

В 2025 году запланирован ввод семи школ на 5238 мест. География школ-новостроек широкая. В Брестской области откроется начальная школа №1 в Пинске и средняя школа №1 в городе Лунинце. В Гродненской области заработает средняя школа в Островце. Минская область открывает три школы-новостройки: в Фаниполе, Слуцке и деревне Лесковка Боровлянского сельского совета. Также большая школа-новостройка примет детей в столице в микрорайоне Минск-Мир.

«Утверждение паспортов готовности школ к новому учебному году завершилось до 20 августа. Паспорта готовности подтверждают соответствие учреждения образования требованиям, установленным законодательством. При этом идет речь о комплексной готовности учреждения — учитывается как состояние материально-технической базы, здания, сооружения, так и укомплектованность мебелью, педагогическими кадрами, наличие учебных пособий, учебно-планирующей, программно-планирующей документации. На данный момент паспорта готовности получили все учреждения образования страны», — проинформировала замначальника главного управления.

К работе в школах приступили более 3 тыс. молодых специалистов.

С начала учебного года бесплатная перевозка будет организована для более 55 тыс. обучающихся. «Продолжается обновление парка школьных автобусов. В текущем году запланирована централизованная закупка 237 автобусов, в том числе 14 с подъемными устройствами для перевозки детей с особенностями психофизического развития. На данный момент в школы поставлено 168 школьных автобусов. Оставшиеся 69 автобусов будут приобретены и поставлены до конца 2025 года», — добавила Ирина Каржова.

Во всех учреждениях образования 1 сентября пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний. Тема первого урока — «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее».