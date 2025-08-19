С 18 августа нанимателю необходимо согласовывать с Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) справки об отсутствии (исполнении) обязательств по перечислению взносов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве отметили, что справки представлялись в банк работодателем и до этого, однако с 18 августа при выплате заработной платы за истекший месяц они теперь согласовываются с органами фонда.

В Минтруда привели пошаговую инструкцию взаимодействия с органами фонда. В пример привели ситуацию, когда работодатель выплачивает заработную плату, а взносы уплачены ранее.

Так, вначале нужно направить запрос на получение согласования справки об отсутствии (исполнении) обязательств по уплате взносов в произвольной форме посредством раздела «Сообщения» в информационном ресурсе «Личный кабинет плательщика взносов» на корпоративном портале фонда. В свою очередь в справке необходимо указывать период, за который выплачивается заработная плата. В Минтруда уточнили, что для согласования справки при выплате заработной платы за истекший месяц необходимо представить в орган фонда информацию (сведения) о сумме взносов, подлежащей уплате.

Кроме того, в день направления запроса нужно получить ответ от органов фонда о согласовании (несогласовании) справки.

Так, в случае несогласования справки нужно уплатить взносы. В случае согласования справки — передать в банк информацию о согласовании справки: наименование органа фонда, согласовавшего справку, фамилия, инициалы начальника (заместителя) органа фонда, подписавшего согласование, дата согласования. В то же время при необходимости согласование справки можно получить, обратившись непосредственно в территориальный орган фонда.

При выплате авансов, премий, отпускных информация о согласовании справки, представляемая банку, не заполняется.