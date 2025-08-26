Сегодня в рамках благотворительной акции в СШ №1 – Школе мира заместитель председателя районной организации ОО « Белорусский фонд мира» Татьяна Павлюкова и профсоюзный лидер учреждения образования Алла Гореликова вручили первоклашкам Вячеславу Дёмину, Полине Масловой, Милане Орловой и Захару Романенко рюкзаки с канцелярскими принадлежностями .

Татьяна Леонидовна и Алла Владимировна поздравили ребят с важным в их жизни событием и пожелали им отличной и интересной учебы, хороших друзей, реализовать все свои мечты.