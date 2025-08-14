Председатель Совета молодых адвокатов Минской областной коллегии адвокатов Александр Сенько в эфире передачи «Наше утро» на телеканале ОНТ рассказал о том, законно ли записывать разговор с врачом на диктофон или снимать его консультацию на видео.

Будет ли запись обработкой персональных данных?

— Если пациент собирается произвести аудио- или видеозапись приема у врача, в таком случае он намеревается осуществить обработку его персональных данных. Персональные данные — это любая информация, позволяющая идентифицировать конкретное физическое лицо. В данном случае — врача. Его голос, его изображение на видео будут являться такими персональными данными.

Обработка данных только с согласия?

По общему правилу, предусмотренному законодательством, обработка персональных данных допускается только с согласия субъекта. Поэтому, если такое согласие не получено, обработка персональных данных будет являться незаконной, что влечет установленную законом ответственность — административную или уголовную.

mlyn.by