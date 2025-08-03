Солома или сено — легковоспламеняющийся материал, особенно в жару. Искра, перегрев, неосторожное обращение с огнем — и пламя распространяется мгновенно, неся угрозу рядом стоящим постройкам. Поэтому владельцам частных подворий необходимо неукоснительно соблюдать правила безопасности. Об этом пишет sb.by со ссылкой на телеграм-канал МЧС.





В спасательном ведомстве отметили, что в соответствии с правилами пожарной безопасности для жилых домов, строений и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного строительства, утвержденных постановлением МЧС от 25 марта 2020 года № 13, хранить солому на приусадебном участке не запрещено. Но на придомовой территории многоквартирных жилых домов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями не допускается складирование горючих веществ и материалов, подчеркнули в МЧС.

В соответствии с вышеуказанным документом граждане не должны совершать действия, способные привести к возникновению пожара. Это означает, что хранение чего-либо на приусадебном участке должно исключать возможность возникновения загорания.