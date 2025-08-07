Можно ли предотвратить близорукость и как ее контролировать, рассказал журналистам доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ кандидат медицинских наук Дмитрий Абельский во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню офтальмологии, передает корреспондент БЕЛТА.

«Один из этапов оказания медицинской помощи при близорукости — своевременная диагностика. Конечно же, для детей, которые идут в школу, уже начинают проводить определенный скрининг. И если ребенок к первому классу является близоруким, то это большой звонок для врача-офтальмолога в детской поликлинике. Также существует четко регламентированная регулярность осмотра. И если врач рекомендует показаться через три месяца или полгода, то его рекомендации нужно соблюдать», — сказал Дмитрий Абельский.

«При выявлении близорукости самое главное — правильный подбор оптической коррекции, который выполняется офтальмологом в детской поликлинике или специализированном центре. Подбор коррекции детям сложнее, чем подбор коррекции взрослым, потому что у детей отличается функциональная сторона органа зрения, и иногда цифры, которые можно получить при первичном подборе, не соответствуют истинным значениям», — добавил он.

По словам медика, неправильно подобранная коррекция может ухудшить состояние зрения у ребенка. Только постоянная полная коррекция близорукости влияет на ее замедление. Именно поэтому важно, чтобы ребенок действительно носил очки и ему нравилась подобранная оправа. Обязательно стоит поговорить с преподавателем и узнать, что ребенок не приходит в школу и не прячет очки в карман. Нужно разговаривать с ребенком, объяснять, что, например, очки придают ему солидность, или предлагать разные варианты оправ и их украшения. Так как ребенок растет, иногда очки приходится менять каждые полгода, поэтому сегодня распространено использование контактных и ночных линз.

«Педагоги в школе тоже должны быть информированы о состоянии ребенка. Несмотря на то, что близорукие дети хорошо видят вблизи, они должны носить очки постоянно. Нет такого понятия, как очки для дали для близоруких детей. Только полная коррекция действительно обеспечивает профилактику прогрессирования близорукости», — отметил Дмитрий Абельский.

Он подчеркнул, что на сегодня установлены три причины развития ранней близорукости: наличие близоруких родителей как генетическая предрасположенность; большое количество нагрузок вблизи, особенно в темное время суток, когда организм не настроен на зрительные нагрузки, а мы создаем стресс в виде искусственного освещения, гаджетов и экранов телевизоров; количество времени, которое ребенок проводит на улице.

«На сегодня, если посмотреть срез, например, по странам Юго-Восточной Азии, то 90% детей младшего школьного возраста уже являются близорукими. У нас тоже наблюдается тенденция, когда дети школьного возраста даже без наличия предрасположенности в виде близоруких родителей склонны к развитию близорукости», — добавил медик.

«На развитие близорукости влияет тот объем солнечного света, который ребенок воспринимает в течение дня. Причем это должен быть свет не фильтрованный, то есть не тот свет, который можно увидеть за стеклом, в солнцезащитных очках или через лампу дневного света», — пояснил он.

По его словам, дневной свет крайне важен для здоровья человека, потому что через восприятие органом зрения энергии света запускается целый каскад биохимических процессов в организме, которые отвечают не только за здоровье глаз. Особенно это важно для детей.

«Перерывы между учебой рекомендуется проводить на улице. В том же Китае все дети раз в полтора часа выходят на улицу и занимаются гимнастикой, а некоторые уроки даже проводятся снаружи, если позволяет погода», — подытожил Дмитрий Абельский.