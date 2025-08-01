Помощник врача-эпидемиолога райЦГЭ Александр Демидович делится впечатлениями о первом рабочем дне на первом рабочем месте:

– Родом я из агрогородка Октябрь. Окончил Гомельский государственный медицинский колледж, когда пришло время выбирать место для отработки, в списке предпочтительных вариантов указал именно наш райЦГЭ. По распределению попал сюда – и ни капли не жалею. Первый рабочий день прошел волнительно, но коллектив встретил тепло и радушно. Старшие коллеги охотно все объясняют и помогают. Конечно, ответственности много: столько новых процессов, которые предстоит освоить. Но я уверен: если прикладывать усилия, вникать и не бояться задавать вопросы, все обязательно получится.