Журналисты и медиа-сотрудники, которые недавно пришли на первые рабочие места, побывали на экскурсии в Музее истории печати и фотографии Гомельщины.

В редакции областной газеты «Гомельская праўда» «новобранцы» узнали, как устроена журналистская кухня. Как пишутся тексты, верстается печатная версия газеты и создается электронный вариант. Юные акулы пера и микрофона побывали на «Правда Радио». Пообщались с ведущими, узнали, какие дороги их привели в журналистику. А самые смелые даже вышли в прямой эфир.

Затем за круглым столом в теплой обстановке поговорили со старшими коллегами о профессии. Молодые работники поделились впечатлениями о первых трудовых буднях, рассказали, чему удивились, что оказалось сложным.

В этом году журналистская семья региона пополнилась двадцатью специалистами.

Гомельщина официально