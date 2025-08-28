Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов провело мониторинг котельных и жилищного фонда, находящегося на балансе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник».

Особое внимание при проведении таких мероприятий уделяется вопросам организации хранения местных видов топлива, поверки приборов учета тепловой энергии, исправности систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

В ходе мониторинга были посещены три котельные и индивидуальные тепловые пункты жилых домов, в т. ч. котельная г. Буда-Кошелево «Прищепы»; котельная н.п. Коммунар; котельная г. Буда-Кошелево «Колледж».

Также проводился оперативный контроль за ходом работ по оптимизации режимов, а также состава основного и вспомогательного оборудования котельной г. Буда-Кошелево «Колледж», имеющего повышенный расход электрической энергии на отпущенную тепловую энергию. Для снижения расхода электрической энергии котельной и повышения надежности теплоснабжения был установлен центробежный моноблочный насос LEO XST80-160/150.

По результатам мониторинга можно отметить, что работа организации по подготовке к отопительному сезону ведется на должном уровне. Итогом проведенной работы явилось своевременное подписание паспорта готовности теплоисточников и потребителей к работе в осенне-зимний период.

Вместе с тем, руководителям организаций района следует обратить внимание, что основные нарушения, выявляемые в ходе подобных мероприятий:

отсутствие тепловой изоляции трубопроводов, запорной арматуры, теплообменного оборудования, фланцевых соединений;

отсутствие, либо неисправность систем автоматического регулирования;

неисправность приборов учета тепловой энергии;

утечки горячей воды и теплоносителя;

отсутствие актуальных режимных карт на рабочих местах операторов котельных, использующих в качестве топлива природный газ.

Своевременное и качественное выполнение всего комплекса подготовительных работ позволит обеспечить в зимних условиях бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией.

Гомельское областное управление по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов