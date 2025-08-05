За время уборочной кампании от пожаров спасено 358 га посевов зерновых. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Как рассказали в спасательном ведомстве, за время уборочной кампании в этом году на объектах уборки, переработки и хранения урожая произошло 16 пожаров, что меньше на 15,8%, чем за аналогичный период в прошлом году. При ликвидации пожаров на указанных объектах подразделения спасли 4 строения, 202,5 т зерна, 358 га посевов зерновых. При этом огонь уничтожил или повредил 3 здания, 9,8 т зерна, 6,12 га посевов зерновых. В МЧС отмечают, что 56,3% от общего числа пожаров на объектах уборки, переработки и хранения урожая произошло по причинам, связанным с человеческим фактором. 44,4% таких возгораний были обусловлены нарушением технологического регламента (процесса), 33,3 % — неосторожным обращением с огнем, 22,2% — аварийным режимом работы электрооборудования.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в местах уборки зерновых организовано дежурство пожарной аварийно-спасательной или иной приспособленной для тушения пожара техники. Кроме того, для предупреждения возгораний работники МЧС обследовали более 8 тыс. объектов, задействованных в уборочной кампании.

При установлении погоды, подходящей для активной жатвы, организации обращаются в подразделения МЧС для выделения техники для обеспечения пожарной безопасности как в местах работы комбайнов, так и для сопровождения колонн сельскохозяйственной техники. Так, только 3 августа для этой цели было задействовано 185 единиц техники спасательного ведомства.

Вместе с тем белорусские спасатели ежегодно принимают участие в уборке урожая в качестве комбайнеров, помощников комбайнеров, водителей, трактористов-машинистов и операторов зерносушильных комплексов. В текущей уборочной кампании в свободное от несения службы время принимают участие 223 работника МЧС.