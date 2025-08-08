Евгений Агажельский, председатель районного РОО «Патриоты Беларуси»:

– Такой позиции должно придерживаться любое уважающее себя государство в мировом сообществе. Об этом в том числе шла речь сегодня в ходе интервью Александра Григорьевича Лукашенко американскому журналу Time.

Для меня интервью стало еще одним подтверждением того, что Глава государства уверенно и аргументированно отстаивает интересы Беларуси на международной арене в общении с представителями любых СМИ. Сегодняшний разговор с журналистом был не просто обменом вопросами и ответами, а демонстрацией принципиальной позиции Республики Беларусь по ключевым мировым и региональным вопросам. Президент подчеркнул, что наша страна сохраняет приверженность миру, стабильности, готова к диалогу, но исключительно на равных условиях.

Александр Лукашенко уверенно отвечал на острые вопросы и критиковал власть США и ЕС, если они того заслуживали. Это свидетельствует о том, что Беларусь не намерена идти на поводу у внешнего давления и готова аргументированно объяснять свои шаги, исходя из национальных интересов. Позиция нашей страны была и остается последовательной: мы сами определяем свой путь развития, опираясь на собственные ценности и опыт, а не на чужие указания.

При просмотре интервью, часто ловил себя на мысли: как же хорошо, что мы живем в суверенной и независимой стране, радовался, что на нашей земле все спокойно. Благодаря нашему Президенту мы уверенно смотрим в завтрашний день и думаем о будущем.