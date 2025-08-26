Комитет государственного контроля проведет 27 и 28 августа горячую линию по вопросам страхования населения. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

«Вас ввели в заблуждение об условиях страхования при обращении к страховщику либо к страховому агенту? Вам неправомерно отказали в выплате страхового возмещения? Вы не согласны с размером страховой выплаты? При оказании банковских, туристических или иных услуг вам был навязан договор страхования?» — пояснили тематику горячей линии в КГК.

По проблемным вопросам страхования можно звонить по телефону 191. Обращения принимаются с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30. Информацию также можно направить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.