Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило работу торговой сети «Санта», нарушения выявлены в 90% объектов, подвергнутых мониторингу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

«В рамках проекта «Народный контроль» потребители высказали мнение о состоянии порядка 2,2 тыс. торговых объектов по всей стране. При этом активность проголосовавших в отношении сети «Санта» просто взорвалась именно в последние дни. Подавляющее большинство проголосовавших высказались практически о безупречной работе данной сети. МАРТ посмотрел, все ли так хорошо на самом деле», — рассказали в пресс-службе.

Нарушения законодательства установлены в 90% объектов, подвергнутых мониторингу. В каждом третьем к продаже предлагались товары с истекшим сроком годности (сок яблочный для детского питания, пончики, консервы маринованные томаты черри, приправа, полуфабрикат рубленый быстрого приготовления из мяса птицы и др.). В отдельных торговых объектах установлено неудовлетворительное состояние входной группы, не созданы соответствующие условия для временного размещения вещей покупателями и др.

Субъекту выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений, вынесены предписания о запрете реализации товаров. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.

«В целях недопущения искусственного искажения итогов «Народного контроля» принято решение об исключении сети «Санта» из окончательных результатов», — подытожили в МАРТ.