Национальное агентство по туризму подготовило календарь событийных мероприятий «Осень в Беларуси 2025». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт учреждения.

Так, в сентябре гостей приглашают на различные гастрономические фестивали и праздники. В их числе «Бульбяны фэст» в Узденском районе, «Свята клёцкі «І ў клёцках ёсць душа» в Шарковщинском районе, праздник капусты в Волковысском районе, праздник национальных сладостей «Макараўскія выкрунтасы» в Берестовицком районе, праздник грибника «Полное лукошко» в Ошмянском районе, праздник «Бульбяная маёўка» в Новогрудском районе и др. Кроме того, туристам в Гомельской области предложат гастрономический маршрут «Са смакам» в рамках проекта по нематериальному культурному наследию «Дранікі — рудабельскі бульба-хіт».

Также в афише значатся ХХIX Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» в Бресте, этнофестиваль «МИР-фэст» в Кореличском районе, ХХХII День белорусской письменности в Лиде, международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаёвка» в Могилеве, День средневековой культуры в Лидском замке «Лідскія ваяры», праздники ремесел «Слуцкія паясы» в Слуцке, «Сустрэчы ля млына» в Зельвенском районе, республиканские легкоатлетические соревнования KOPYL RACE и «Гальшанскi кiрмаш».

В различных регионах запланированы мероприятия, посвященные Дню народного единства, празднику сбора урожая «Багач», фестивали органной музыки. Также состоятся седьмой региональный праздник поэзии «Вянок Аляксею Пысіну», торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы Милосердной, республиканская универсальная выставка-ярмарка «Палеская скарбніца» в Мозыре и областной праздник «Обряд венчания на святой туровской земле».

В октябре поводом для путешествий может стать закрытие рыболовного сезона в Минской области, «Велесова ночь» в Березинском биосферном заповеднике, сельскохозяйственные праздники «Шчучынскі кірмаш», «Пакроўскі кірмаш». «Покровские встречи» организуют в Полоцке, «Восеньскае падарожжа» — в Столбцовском районе. Также в Минской области пройдет автопробег по памятным местам Первой мировой войны.

В ноябре акцент сделан на обрядовых праздниках: «День Параскевы Пятницы» отметят в Могилевском районе, обряд «Перанос Міхайлаўскай свячы» представят в Борисовском районе, «Ката пячы» — в Дзержинском районе. Еще одно знаковое событие — программа «На ніцях белай павуціны прывозяць восень павучкі«, приуроченная ко дню рождения Якуба Коласа в усадьбах «Акинчицы», «Альбуць» и «Смольня». «Праздник куклы» состоится в Гродненском районе, праздник охоты — в Лепеле, «Свята млынароў» — в Гродненском районе.

Интересную программу на осень представил историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Здесь проведут военно-исторические реконструкции по случаю Дня танкистов, Дня ракетных войск и артиллерии.

Календарь событий на осень 2025 года в Беларуси и Минске размещен на сайте Национального агентства по туризму. Информация постоянно дополняется и актуализируется.