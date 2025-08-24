Последняя неделя лета в большинстве районов Беларуси ожидается прохладной, лишь в середине недели по юго-западу прогнозируют кратковременный всплеск тепла. Об этом рассказал синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ.



Погода в Беларуси постепенно приобретет осенние черты. Всю неделю температура воздуха будет на 2–5 градусов ниже климатической нормы, ночи тоже будут заметно прохладнее, словно на дворе не август, а сентябрь. Кроме того, редкий день будет обходиться без дождей. Вторжение холодного воздуха перевернет лист метеорологического календаря. Среднесуточная температура опустится ниже отметки в +15 °C, а это — начало климатической осени.

В начале недели на погоде скажется влияние атмосферных фронтов и влажных воздушных масс с Балтийского моря. В большинстве районов страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. В дневные часы возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. В утренние часы местами ожидается туман. Влажность воздуха — до 90 %. Ночью будет от +6 °C до +12 °C. Днем в понедельник ожидается от +11 °C по востоку страны до +23 °C по юго-западу, во вторник — от +15 °C в Могилеве до +23 °C в Бресте.

В середине недели Беларусь посетит очередной атмосферный фронт с северо-запада Европы. Будет преобладать переменная облачность. Пройдут локальные небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность — до 80 %. Преобладающая температура ночью составит от +6 °C до +11 °C, в дневные часы в среду будет +17…+22 °C.

Предварительно, в начале второй половины недели погоду продолжат определять ненастные, контрастные атмосферные фронты. В большинстве районов ожидаются дожди — от умеренных до сильных. Ветер западной четверти, умеренный, временами порывистый. Влажность — до 90 %. Ночью столбики термометров покажут +7…+13 °C. Днем в четверг — от +17 °C по Гомельской области до +28 °C по Брестской, в пятницу — от +13 °C по северо-востоку до +21 °C по юго-востоку.

В последние выходные лета ожидается неустойчивая и влажная погода, сохранится большая вероятность кратковременных дождей, возможны грозы. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Влажность — до 80 %. Ночью ожидается от +7 °C до +14 °C, в середине дня в субботу — от +11 °C по северной половине страны до +24 °C по юго-западу, в воскресенье — от +11 °C по северу до +19 °C по югу.

sb.by