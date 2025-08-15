Сразу два экипажа комбайнеров сельхозпредприятия чествовали сегодня в поле. Свыше тысячи тонн намолотили Дмитрий Кашицкий и Александр Кузьменков, Руслан Салахов и Александр Ткачев.

Председатель райисполкома Валентин Ундруль поблагодарил хлеборобов за нелегкую работу, достойный результат и пожелал им здоровья и хорошей погоды для новых достижений. От районного исполнительного комитета глава района вручил аграриям дипломы, денежные сертификаты от профсоюзного комитета филиала ОАО «Гомсельмаш» «Юбилейный-Агро» и повязал ленты «Лидер жатвы 2025». Со словами благодарности к работникам обратился директор сельхозпредприятия Сергей Дрозд. Он также вручил тысячникам денежные сертификаты.

Все аграрии ­ – уроженцы Буда-Кошелевского района. Дмитрий Кашицкий и Александр Кузьменков родились и выросли в Неговке. После окончания школы приняли решение остаться работать с сельском хозяйстве. Дмитрий не только хорошо управляется с техникой, но и является главой семейства, где воспитывается четверо детей. Помощник комбайнера Александр уже на пенсии, за плечами свыше 40 лет стажа. Но не может сельчанин дома сидеть без дела: работает в охране, а на период уборочной кампании переходит на комбайн.

Руслан Салахов родился и вырос в д. Буда Люшевская, его помощник Александр Ткачев родом из Липинич. Когда пришла пора определяться с профессией, выбрали сельское хозяйство. У обоих большой стаж работы в отрасли, не первый год задействованы на уборочной страде. Они душой прикипели к земле и малой родине.

В целом, обо всех хлеборобах с гордостью можно сказать: «Наши люди!»