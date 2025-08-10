В преддверии профессионального праздника тех, кто создает, укрепляет и развивает, мы рассказываем о людях, без которых невозможно представить успешную работу одного из крупнейших предприятий Будакошелевщины – РУП «Белоруснефть-Особино».

Это предприятие с широчайшим профилем: производство и переработка мяса птицы, изготовление кормов для животных, выпуск инкубационного яйца, выращивание зерновых и зернобобовых культур, розничная торговля. За такими масштабами стоит развитая инфраструктура: цеха, дороги, коммуникации, сельскохозяйственные участки, склады, птичники и многое другое. Объектов, находящихся на территории трех районов, – более тысячи. И они требуют надлежащего состояния, а для этого нужен крепкий строительный тыл.

Задача – поддерживать и развивать

Важнейшую роль в поддержании и развитии производственной базы играют строительный отдел и ремонтно-строительный участок РУП «Белоруснефть-Особино». Уже больще года этим направлением руководит заместитель директора по строительству Сергей Ленков. Успешно пройдя собеседование, он быстро вник в производственные процессы и успел многое сделать.

Инженер-строитель по профессии, Сергей Юрьевич занимается строительством с 2002 года. За плечами – опыт работы в России и европейских странах. Однако сердце его всегда оставалось на родине. Уроженец поселка Восток Гомельского района сегодня живет в Севрюках, воспитывает двоих детей. Сын Данила пошел по стопам отца – окончил дорожно-строительный колледж и стал строителем, дочь Николь – гимназистка. Супруга Елена связала свою жизнь с экономической сферой.

Рабочий день Сергея Ленкова начинается с планерки, затем – объезд объектов, административная работа, взаимодействие с подчиненными и подрядчиками. «Приятно видеть, что на нашем предприятии должное внимание отводится укреплению материально-технической базы, – отмечает Сергей Юрьевич. – Ведутся ремонты имеющихся производственных площадок. Мы не стоим на месте – внедряем новые проекты и строим новые объекты. Среди значимых инвестпроектов могу отметить строительство четвертой площадки возле деревни Уза, где будут возведены 12 птичников, а в Корме завершается строительство шести птичников родительского стада кур. В планах – новые объекты на КХП и сельхоз-участках. Строительство ведут подрядные организации, но после окончания гарантийного срока мы берем объекты на собственное обслуживание».

В преддверии профессионального праздника своим подчиненным Сергей Ленков желает внимательности, ответственности и высокого качества работы, а в личной жизни – добра, счастья и благополучия в семьях и домах.

Инженерное начало любого строительства

В строительном отделе под руководством начальника Руслана Русских трудятся 7 инженеров. Совместно с проектировщиками они проверяют проекты, составляют дефектные акты, формируют документацию и многое другое. Специфика работы требует от инженерной службы прочных знаний и компетенций. В полной мере этими качествами обладает инженер Андрей Ленчик. Он гомельчанин, пришел на предприятие в 2017 году. Трудовую деятельность начинал учеником после ПТУ, работал мастером на стройке, на других предприятиях – и все в строительной сфере.

Теперь занимается кропотливой работой с документацией, без которой невозможен ни один строительный проект. Его задача – ведение отчетности, подготовка документации по инвестиционным и предпроектным работам, взаимодействие с проектными институтами. Он также формирует строительную программу на предприятии и разрабатывает предпроектную документацию.

«В настоящее время в нашем отделе мы готовим два новых объекта: дополнительную линию гранулирования на КХП и новый цех по производству белкового сырья. Последний пока находится на стадии предпроектной проработки. Это говорит о том, что предприятие растет и развивается, – говорит Андрей Ленчик. – А значит, у инженеров – широчайшее поле для работы. Каждый объект по-своему уникален, и это делает нашу работу интересной».

Практическая реализация – за ремонтно-строительным участком

В нем трудятся 32 человека – специалисты широкого профиля, мастера на все руки. Неслучайно при приеме на работу они проходят обучение и получают специальность «рабочий по комплексному обслуживанию». Строители не только проводят текущие ремонты, но и выполняют сложные работы, такие как замена кровельного покрытия, утепление, термореновация на производственных моноблоках: сейчас в РУП «Белоруснефть-Особино» активно готовятся к осенне-зимнему периоду.

Возглавляет коллектив начальник ремонтно-строительного участка Вячеслав Кашлачев – человек с богатейшим опытом в строительстве. Родом он из Коммунара, вся его жизнь связана с местным производством: пришел в «Особино» водителем, был прорабом, а с 2009 года – начальник участка. Его супруга Лариса также трудится на предприятии: изготавливает полуфабрикаты из мяса птицы в цехе углубленной переработки. Супруги Кашлачевы – пример добросовестного отношения к делу и преданности профессии.

«Работаю с душой и на совесть, – делится Вячеслав Иванович. – Такого же подхода требую и от работников. К каждому нахожу особый подход, ведь рабочий класс – основа любого производства. Вместе с тем не могу не отметить, что и для них созданы хорошие условия труда, они получают достойную заработную плату. Мои первые помощники – мастера, которые помогают с планированием, заказом транспорта, контролем исполнения».

РСУ обслуживает 1200 объектов, в том числе птицеводческие помещения, где к работам предъявляются особые санитарные требования. Работы строители планируют ежедневно и ежемесячно, всегда готовы к оперативному реагированию.

В коллективе ремонтно-строительного участка трудятся специалисты разных возрастов – от 20 лет до предпенсионного. Среди уважаемых ветеранов – рамщик Сергей Богаченко. За 40 лет работы он стал настоящим мастером столярного дела. Сейчас занимается изготовлением щитов для инвентарных лесов. «Работа с деревом – мое дело, – отмечает Сергей Михайлович. – Здесь нужны глазомер, точность и терпение».



Примечательно, что костяк строительного подразделения составляют опытные, преданные делу специалисты. Многие из них приезжают на работу из Уварович, Радеево, Буда-Кошелева, Гомеля. Это люди, которые ежедневно своим трудом обеспечивают надежную работу всей производственной инфраструктуры предприятия.

В канун профессионального праздника мы также говорим им искреннее спасибо. С Днем строителя, мастера на все руки!

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора